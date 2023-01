Messina Denaro, l'ex pm Ingroia: «Si è fatto arrestare: è come se avesse detto, 'venitemi a prendere'»

Matteo Messina Denaro? Si è fatto arrestare. È la versione di uno dei maggiori esperti di antimafia nel Paese, l'ex pm di Palermo Antonio Ingroia, oggi ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

«Messina Denaro si è fatto arrestare»

«I fatti convergono in modo inoppugnabile. Lui era il più accorto, attento e prudente dei latitanti e aveva grandissime coperture. Uno così nell'ultimo anno diventa sbadato, distratto e si mette e fare i selfie? È come se avesse detto: venitemi a prendere, vi aspetto. E i problemi fisici c'entrano poco e nulla», ha detto Ingroia. Sulla presunta presenza di politici legati alla mafia in parlamento, Ingroia ha detto che «è ovvio e naturale che ci siano». Per quale motivo sarebbe ovvia e naturale un'affermazione così forte? «Perché è la storia dell'Italia».