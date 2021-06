Amministrava 80 condomini a Mestre, sparito nel nulla da 8 anni: 2 milioni di buco, 500 famiglie nei guai

Amministrava un’ottantina di condomini, in centro a Mestre, ai quali chiedeva un equo compenso professionale di circa tremila euro all’anno. Ma evidentemente non era su quelli che faceva conto. Da fine 2013 Pietro Piva non si sa che fine abbia fatto, come pure il denaro che con lui è sparito. Senza contare il “buco” che ha lasciato: intorno ai due milioni di euro di fatture non pagate. Ha collezionato decine di querele da parte delle oltre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati