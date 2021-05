Mestre, devastano la canonica e il parroco pubblica le foto delle ladre: «Danni per 6mila euro»

Le foto sono ancora lì, sulla bacheca della parrocchia di San Pietro Orseolo in viale don Sturzo, a Mestre. Campeggiano da circa un mese come fossero un monito per quella coppia di ladre che sabato 8 maggio, durante la messa delle 18, aveva provato a entrare in canonica e razzolare il più possibile. A cacciarle, l’allarme installato in canonica. A riprenderle e immortalarne il volto - mascherina correttamente indossata permettendo - le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati