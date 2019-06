QUARTO D'ALTINO - Stava andando al lavoro, a Mestre, quando la sua moto è stata presa in pieno da una Audi A5 e scaraventata in un fossato. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. La tragedia ieri mattina: vittima Riccardo Mian, 30 anni, residente nell'isola veneziana di Sant'Erasmo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7, sulla Caposile-Portegrandi, strada spesso teatro di incidenti anche di grave entità, che in questi giorni ha iniziato a vedere aumentato il traffico per i molti vacanzieri destinati alle località di mare. Questo, tra l'altro, è il fine settimana di Pentecoste, festività tanto cara ai turisti di lingua tedesca. Riccardo stava andando al lavoro. «Ha sempre voluto aiutare gli altri», ha detto la sorella Elisa, che ricorda con orgoglio il suo percorso per diventare operatore socio sanitario, unito al brevetto per il salvataggio a mare.

Lunedì 10 Giugno 2019, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA