Mestre, l'auto finisce contro un muro: morti due 25enni e due feriti gravi. Tornavano da una festa

Dramma in Veneto: un'auto è finita contro un muro dopo la perdita di controllo del conducente a Mestre: due 25enni sono morti e due persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti stamane all'altezza del sovrappasso pedonale di Via della libertà.

I soccorritori hanno estratto dalla Renault Clio uno dei passeggeri rimasto incastrato, che è stato stabilizzato ma che è morto successivamente. Deceduto sul colpo anche un giovane, come accertato dal personale medico. L'autista e una ragazza, rimasti feriti in maniera seria, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con le prime luci dell'alba.

La vettura stava viaggiando da Venezia in direzione di Mestre quando in un tratto rettilineo, secondo le prime ricostruzioni, è improvvisamente sbandata verso destra. A morire sono stati infatti i due ragazzi che si trovavano in quel lato dell'abitacolo. Strazianti le scene dei familiari giunti sul posto dopo essere stati avvertiti stamane dell'accaduto.

I ragazzi all'interno della Clio erano tre ragazzi e una ragazza tutti di Mestre. Morti i due passeggeri di 25 anni, il conducente e la ragazza sono ricoverati all'Ospedale dell'Angelo, ma non sono in pericolo di vita. I due feriti erano coscienti al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, ma sono tuttora sotto choc e non avrebbero fornito ancora dettagli sull'accaduto. Pare che i ragazzi stessero tornando da una festa in zona Vega. Le generalità, a disposizione del pm, non sono state ancora diffuse. Secondo una prima ricostruzione, pare si sia trattato di una perdita di controllo. La Clio non avrebbe urtato contro un altro veicolo. Indagini in corso per capire se si sia trattato di un colpo di sonno, di una distrazione o di eccesso di velocità. In corso i rilievi per capire se ci sono tracce di frenata. L'impatto contro la spalletta del guard-rail è stato molto forte, ma trattandosi di un'arteria principale l'auto avrebbe potuto viaggiare anche a 70 km all'ora. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con le prime luci dell’alba. La ragazza ferita sarebbe la fidanzata di una delle vittime.

La dinamica

