Rovista nel cassonetto dei vestiti a Mestre, giovane si sporge troppo e muore stritolato

Dramma a Mestre: alle 0.30 della scorsa notte un giovane è morto stritolato in un cassonetto per la raccolta di vestiti usati in via Spalti 51. Il giovane, di origini cecene, stava rovistando tra gli abiti quando si è sporto troppo verso l'interno finendo incastrato con la testa nel macchinario.

A quel punto è scattata la trappola mortale. Per aprire il cassonetto i Vigili del fuoco hanno dovuto usare le cesoie. A dare l’allarme un passante. Sul posto anche la Polizia.