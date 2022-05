Meteo, ponte del 2 giugno sotto il caldo africano: picchi fino a 38 gradi, possibili temporali

Per il ponte del 2 giugno è in arrivo un'ondata di caldo torrido, con picchi anche di 38 gradi nel centro sud. L'anticiclone africano tornerà a interessare l’Italia dopo la breve parentesi più instabile dei giorni scorsi.

«Al Centrosud sole prevalente da giovedì 2 giugno al weekend del 4-5 compreso, sebbene i cieli potranno venire a tratti offuscati dal passaggio di nubi alte, del tutto innocue” conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “Il caldo africano diverrà via via più intenso con massime diffusamente superiori ai 30-32°C sulle aree interne: domenica 5 apice dell’ondata di caldo con punte di 36-38°C sulle zone interne del Sud (specie Sicilia, Calabria e Puglia), fino a 38-40°C in Sardegna, 34-36°C al Centro. Qualche grado in meno invece lungo le coste complici le brezze marine, ma con afa particolarmente accentuata».

Nord, caldo afoso e temporali locali

Il sole non mancherà anche al Nord, dove ci sarà un caldo afoso con picchi di 32-33° C anche se saranno possibili anche infiltrazioni di aria più instabile atlantica. Oltre al sole avremo dunque a tratti della nuvolosità irregolare di passaggio, con possibilità per qualche rovescio o temporale lungo la cerchia alpina, e sporadicamente su Prealpi, pedemontane e pianure a nord del Po.

Domenica entro sera i temporali potrebbero divenire più diffusi fenomeni locali intensi a partire da Alpi, Prealpi e alta Valpadana.

Settimana prossima più instabile e meno calda

La canicola africana dovrebbe smorzarsi nella prossima settimana, quando aria più fresca dal Nord Europa potrebbe portare qualche temporale in più, anche intenso, soprattutto al Centronord. Il tutto accompagnato per l’appunto da un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali. «Questa evoluzione è ancora in fase di analisi e necessiterà di conferme» concludono da 3bmeteo.com