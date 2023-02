Allerta meteo in Italia, la diretta. In arrivo ciclone mediterraneo e gelo russo, neve anche in pianura. Scuole chiuse a Catania e Reggio Calabria

Meteo, in Italia in arrivo ciclone mediterraneo e gelo russo. Un'ondata di freddo porterà neve in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata per il noto fenomeno dell'Adriatic Effect Snow. I fiocchi - secondo 3B Meteo - hanno raggiunto anche le coste sul Riminese, Fermano e Pescarese. Tanta neve anche tra Calabria e Sicilia ma a quote più alte, indicativamente sopra i 400-600 metri. Autentiche bufere sul versante ionico siciliano e sull'Etna. Tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa le piogge e i rovesci sono davvero intensi e stazionari pertanto vi invitiamo prestare la massima attenzione, non sono escluse criticità. Superati già i 20mm di accumulo nell'entroterra catanese. Precipitazioni nevose anche sulla Sardegna orientale fino in collina e sulle pedemontane dell'Emilia. Va molto meglio invece al Nord, in Toscana e nel Lazio dove il cielo si presenta parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti su Piemonte, Lombardia occidentale e Toscana interna. Clima freddo ovunque, temperature sotto lo zero nelle pianure settentrionali e centrali, tra 1 e 4°C sulle coste del Centro-Nord. Forti gelate sulle regioni settentrionali, valori di -15°C sopra i 1500m, -8/-9°C a 1000m. A Vicenza si registrano -4°C, a Cuneo, Parma e l'Aquila -3°C, a Frosinone e Potenza -2°C e così via.