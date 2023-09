Meteo, con l'anticiclone Bacco torna il caldo africano: le previsioni giorno per giorno

L'anticiclone Bacco è arrivato in Italia, con caratteristiche sub-tropicali, ovvero africane, e torna quindi un caldo da piena estate. L'ondata di calore non sarà, tuttavia, forte come quelle precedenti. L'anticiclone infatti non prenderà in pieno l'Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà sì caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto.

Anticiclone subtropicale, a inizio settembre torna il caldo. Ma ci saranno anche temporali: ecco dove

Sia sabato sia domenica, quindi, il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire.

Ilmeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

Domenica 3 settembre

Nord - La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima caldo estivo.

Centro - C'è l'anticiclone africano Bacco pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle Tirreniche.

Sud - In questa giornata c'è l'anticiclone Bacco, il cielo si presenterà sereno su molte regioni, più nubi solo su Sicilia, Calabria e Salento.

Lunedì 4 settembre

Nord - L'anticiclone Bacco protegge le nostre regioni pertanto in questa giornata avremo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Centro - L'anticiclone africano porta il bel tempo che sarà prevalente dappertutto mentre le temperature massime saliranno fino a toccare i 32°C.

Sud - L'anticiclone africano Bacco è lambito da una goccia fredda. Giornata ventosa e meno calda e con tanti nubi e piogge sulla Calabria.

Martedì 5 settembre