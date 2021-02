Maltempo, arriva Burian: sarà il sabato più freddo dell'inverno, è allerta neve anche in Campania

Il maltempo investe gran parte del Centro e del Sud-Italia. Sarà il sabato più freddo dell’anno, in tutta Italia. Per colpa di Burian, che già ha letteralmente ghiacciato il Nord Europa. Nel nostro Paese, sole e gelo al Nord (nella notte -7 gradi in pianura, -20 a 1.500 metri) e qualche fiocco in Emilia e Piemonte occidentale; mentre al Centro-Sud ci saranno nevicate anche abbondanti. Il primo consiglio è quindi di prestare molta attenzione alle gelate notturne e nelle prime ore del giorno sulle strade. Allerta neve e vento nel Lazio. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che per le prossime 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

ORE 11.05 Il sindaco di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, Michele Crisetti, stamane ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, a causa della nevicata che sta interessando il Gargano. «Raccomando ai cittadini di agire con la massima prudenza e di circolare con le auto solo in caso di stretta necessità». Neve anche sulla Murgia barese. Ieri la Protezione civile Protezione Civile della Regione Puglia ha lanciato una allerta meteo per abbondanti nevicate e raffiche di vento nel Gargano, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Basso Fortore e Murgia centrale. Secondo le previsioni le precipitazioni nevose potrebbero continuare per tutta la giornata di oggi e intensificarsi in serata, raggiungendo anche quote basse e aree costiere. Dalla sala operativa della Protezione civile della Puglia spiegano che al momento «non ci sono state segnalate neve per le strade né problematiche particolari». Anche il sindaco di San Marco in Lamis, sempre nel Gargano, Michele Merla, considerate le condizioni metereologiche avverse, ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di oggi 13 febbraio 2021. Inoltre, raccomanda di uscire di casa solo se strettamente necessario e se muniti di catene o pneumatici da neve.

ORE 10.34 Notte di nevicate anche in Emilia, anche in pianura e nelle città, con Bologna che si è risvegliata con i tetti imbiancati e qualche centimetro di neve. Sull'Appennino le nevicate più rilevanti, con oltre 20 centimetri di media caduti, mentre al Passo delle Radici, in provincia di Modena, il vento ha creato accumuli fino a 70 centimetri. Un pò ovunque mezzi spargisale e spartineve al lavoro dalla nottata. Al momento non si sono registrati disagi significativi nella viabilità. Nell'entroterra riminese, in Valconca, alcune scuole sono state chiuse, come nel Comune di Mondaino.

ORE 10.31 Marche oggi sotto la neve, come era nelle previsioni secondo un allerta meteo diramato dalla protezione civile. Nevica a tratti lungo la costa: ad Ancona, dove è attivo il piano antineve e le scuole sono chiuse per precauzione, c'è stato solo un pò di nevischio, ma i mezzi antineve sono in azione nelle zone collinari. Nevica in maniera più decisa nell'entroterra fino ai Sibillini. Viabilità rallentata un pò ovunque: nel Pesarese e nel Maceratese i vigili del fuco sono intervenuti per mezzi intraversati e piante sulla strada. Neve anche nelle zone terremotate dove al momento il vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi non segnala criticità allarmanti. «La neve c'è, nell'ordine di una quindicina di centimetri al momento, ma non sta creando particolari problemi né alla viabilità lungo la statale Salaria, né nelle casette Sae che sto controllando personalmente. Teniamo la situazione sotto controllo - ha detto all'ANSA -. Più che la neve, alla quale siamo abituati, a preoccupare sono le temperature che nelle prossime ore e in serata sono attese ancora più basse e potrebbero determinare la presenza di ghiaccio». Nevica in molte città, soprattutto nell'entroterra. Molti i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse.

ORE 10.02 Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente in Piemonte, dove è tornata la neve anche in pianura e il termometro sta facendo registrare minime sotto lo zero. Sulla tangenziale di Beinette, nel Cuneese, a causa della strada ghiacciata si è verificata una carambola fra cinque auto all'altezza del sottopasso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, 118 e carabinieri: fortunatamente non risultano feriti gravi. In località Trucchi, sempre nel Cuneese, un'auto è finita contro il muro di una casa. Un altro incidente viene segnalato in corso Savona. L'aria fredda in arrivo da est sta facendo scendere il termometro, con minime di 13-15 gradi sottozero a 1.500 metri. Fiocchi di neve anche a Torino, in montagna Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, segnala venti forti, soprattutto nella giornata di oggi. Il pericolo valanghe varia tra il grado 3 marcato a 2 moderato.

Lazio

Si prevedono temporali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per neve su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto". Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

Neve nel foggiano

ORE 9.10 Dai Monti Dauni al Gargano, nevica in tutta la provincia di Foggia e alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole. Sulle strade provinciali sono al lavoro i mezzi spargisale e spazzaneve, e al momento non si registrano particolari criticità nella circolazione. La neve sta cadendo su Monteleone, il paese più alto di tutta la Puglia; su Faeto, Biccari e Alberona, e anche sul versante nord del Gargano. Le scuole sono chiuse a Biccari, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo.

Scuole chiuse a Potenza

Una leggera nevicata sta interessando dalla notte scorsa Potenza e il resto della Basilicata, ma finora non sono stati segnalati disagi: la circolazione è regolare su tutte le principali arterie lucane. Ieri sera il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente e altri primi cittadini lucani hanno disposto la chiusura per oggi delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione della didattica a distanza per le superiori. Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nella prossime ore ed è quindi a rischio la disputa della partita del girone C della serie C, in programma alle ore 15 allo stadio Viviani tra il Potenza e la Ternana.

Le previsioni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Ciclone sul Tirreno e venti gelidi. Sole e gelo al Nord salvo ultime nevicate in pianura in Emilia e sul Piemonte occidentale. Maltempo al Centro-Sud con bufere di neve sulle coste adriatiche e in Campania, a 1000 in Calabria e oltre i 1400 metri in Sicilia. Piogge sul Lazio e sulla Sardegna orientale, ma con nevicate a quote collinari. Venti tesi e taglienti dai quadranti Nordorientali.

