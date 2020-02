Meteo impazzito: 27 gradi oggi in Pianura Padana per il vento di foehn, ma ora cambia tutto

LEGGI ANCHE

e in Pianura Padana, dove oggi ilha superato i 26 gradi. Raggiunti a Pinerolo i 27 gradi. È l'effetto, spiega Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per l'ambiente, di una saccatura proveninete dalla Scandinavia, che sta convogliando sul Piemonte intense correnti nordoccidentali. Venti di foehn molto forti, con raffiche fino a 160 km/h in quota e oltre 90 km/h nelle vallate alpine e nei fondovalle.L'ingresso della saccatura sull'Italia causerà domani un'ulteriore intensificazione della ventilazione, con condizioni di foehn estese a tutta la regione e neve su zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali. Raffiche superiori ai 140 km/h sono attese in alta montagna e sui 90-100 km/h sulle pianure. Le forti correnti settentrionali porteranno aria polare che determinerà un deciso calo delle temperature massime, con valori sui 12-18 gradi C sulle pianure; e delle temperature minime di mercoledì, con valori al di sotto delle zero.