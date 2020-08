Le temperature in Umbria tornano a toccare i 40 gradi, come nel caso di Orvieto che si conferma ancora una volta la città più calda. Ma le centraline del Centro funzionale della Protezione civile hanno registrato temperature elevate in tutta la regione, a iniziare dalle due città capoluogo con 36,2 gradi Perugia e 36 di Terni. Tra le altre città caldo intenso a Foligno 37,8, Narni Scalo 37,5, Gubbio 34,8, Spoleto 36,8, Cascia 35,7, Norcia 33,6, Città di Castello e Todi 36,3, Isola Polvese 37,1, Castelluccio 24,6 che è la località più fresca della Regione. Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA