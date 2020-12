Meteo, diretta. Italia sferzata dal maltempo. Autostrade: «Rimborsi ai viaggiatori bloccati nella neve»

Meteo, è una giornata di grandi disagi per l'Italia sferzata dal maltempo . Problemi per le nevicate si registrano al Nord (riaperta comunque l'A7 in Liguria, che era stata chiusa ieri sera), mentre al Sud a farla da padrone è il forte vento di libeccio che crea disagi anche a Roma. Interrotti alcuni collegamenti con le isole minori. Sul caos dell'A7, si registra la nota di Autostrade che rimborserà i viaggiatori bloccati a causa delle neve. «Nel rinnovare la massima attenzione ai viaggiatori coinvolti nei disagi, direttamente e indirettamente causati dall'ingente nevicata di ieri sulle tratte liguri, Autostrade per l'Italia ha deciso di garantire forme di ristoro. A tale scopo, gli interessati potranno indirizzare già da oggi le richieste alla casella di posta info autostrade.it, fornendo generalità, recapiti e una prima indicazione sul percorso effettuato durante l'evento neve». La diretta meteo di oggi .

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Meteo Napoli, domani è allerta arancione su tutta la Campania:... IL MALTEMPO Maltempo, a Venezia le barriere del Mose alzate fino al pomeriggio... VARESE Maltempo, schiacciato da un albero crollato per la neve: morto...

Leonardo, hacker rubano dati top secret della Difesa. Presi dirigente e ex dipendente

Ore 13.08, allagamenti a Livorno. Allagamenti e torrenti ingrossati in varie parti del territorio del Comune di Livorno dove sono caduti 74 mm di pioggia in 24 ore, di cui 44 mm solo nelle ultime tre ore. Il sindaco Luca Salvetti è con le squadre di Protezione civile per monitorare le zone più critiche. Attivato anche il consorzio di bonifica. Il guado della puzzolente, alle spalle della città, è stato chiuso al passaggio nelle scorse ore. La Protezione civile della Provincia informa che a causa delle abbondanti piogge si stanno verificando allagamenti lungo la Sp 555 via delle Colline e la Sp 4 via delle Sorgenti, nei pressi di Nugola. Le strade potrebbero essere chiuse al transito qualora la situazione peggiorasse. Sul posto sono in azione le squadre di operai provinciali e la polizia provinciale monitora il traffico. La Sp 9 via del Castellaccio rimarrà chiusa per tutta la durata dell'allerta arancio. Lungo la statale Aurelia, nel tratto in prossimità di Castel Sonnino, la pioggia sta dilavando fango da un cantiere sulla carreggiata, rendendo l'asfalto scivoloso.

Ore 12.26, allerta arancione in Campania. Allerta meteo Arancione a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove la criticità è di colore Giallo. Ad emanarla la Protezione civile della Regione Campania che segnala temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato. Un quadro meteo aggravato anche dalle precipitazioni degli ultimi giorni, che viene associato ad un rischio di dissesto idrogeologico diffuso con Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili, per effetto anche della saturazione dei suoli«. La Protezione civile della regione Campania raccomanda di prestare la massima attenzione, attivando tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi con riferimento al rischio idrogeologico e agli effetti del vento e del moto ondoso. Particolare attenzione va prestata proprio alle aree interessate dai consistenti dissesti idrogeologici causati dagli ultimi eventi avversi, nonché alle zone particolarmente fragili del territorio.. L'allerta resta in vigore fino alle 23.59 di domenica 6 dicembre.

Migranti, blitz contro i facilitatori che gestivano il traffico di esseri umani da Turchia e Grecia

Ore 12.07, chiusi ponti sul Secchia. Ponti sul fiume Secchia chiusi a Modena, in via precauzionale, dopo che il livello del fiume ha superato la soglia di guardia. La decisione è stata applicata intorno alle 9. Ponte Alto e ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera, rimarranno chiusi fino al defluire dell'ondata di piena che sta transitando in pianura. A seguito dell'allerta arancione per criticità idraulica diramato dall'Agenzia regionale di protezione civile, inoltre, viene attivato il monitoraggio degli argini del Secchia. Il monitoraggio si allargherà nel pomeriggio anche al Panaro e agli altri corsi d'acqua. I tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della polizia municipale, sono impegnati nell'attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese che continuerà probabilmente per tutta la giornata.

Napoli, infermiera picchiata al Cardarelli da marito e moglie: «Stai trascurando nostra figlia»

Ore 12.03, allerta a Livorno. La Protezione Civile del Comune di Livorno ha avvisato telefonicamente la cittadinanza che le condizione meteo, con allerta arancio in corso per temporali e vento,potrebbero ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. Tutti sono invitati a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è raccomandato di salire a piani alti. Dalla scorsa notte la Protezione Civile con le squadre comunali specializzate e il volontariato sta monitorando ininterrottamente il territorio, in particolar modo la situazione dei corsi d'acqua e sono stati effettuati numerosi interventi di rimozione di alberi caduti. Il sindaco ha disposto l'apertura del Centro Operativo Comunale presso la Protezione Civile, strumento di ausilio alla gestione dell'emergenza, e si trova già nella palazzina in via dell'Artigianato.

Luca Rocco: «Mio padre morto per il Covid, e c'è chi si lamenta perché non può andare al ristorante...»

Ore 11.58, black-out in Alto Adige. In Alto Adige, a causa delle intense nevicate, alcune centinaia di utenze sono prive di corrente in val d'Ultimo, in val Sarentino e nei comuni di Castelrotto, Appiano e Sesto. Lo rende noto la Provincia. Sul fronte viabilità, i maggiori problemi si registrano nei pressi del passo del passo delle Palade, in val d'Ultimo ed in val Passiria per alberi caduti sulle strade, frane e slavine locali. La val Martello attualmente non è raggiungibile ed inoltre la strada della val Senales è chiusa a partire da Madonna di Senales. Interrotti i collegamenti ferroviari nell'alta val Pusteria.

Ore 11.33, problemi in Trentino. Problemi alla viabilità in Trentino Alto Adige a causa delle intense piogge e delle forti nevicate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade da alberi caduti. Sconsigliati gli spostamenti. Lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno, c'è una coda di mezzi pesanti. Sempre in Alto Adige sono chiusi per motivi di sicurezza i passi Passo Palade, Giovo, Pennes, Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola e Falzarego. La linea ferroviaria della Val Pusteria tra Valdaora e Lienz (Austria) è interrotta fino a lunedì 7 compreso per motivi di sicurezza. Ô stato istituito un servizio sostitutivo con autobus. In Trentino è in vigore l'allerta di livello arancione.

Pizzeria Falcone e Borsellino in Germania, sì dei giudici: «Nomi noti solo in Italia». All'interno proiettili su pareti

Ore 9.28, Ischia e Procida semi-isolate. Collegamenti marittimi a singhiozzo per Procida ed Ischia questa mattina in conseguenza delle avverse condizioni meteo marine nel golfo di Napoli. Sospese, quindi tutte le corse degli aliscafi e numerose di quelle effettuate con navi traghetto, sia dal porto di Napoli che da quello di Pozzuoli; il forte vento libeccio rende probabili ulteriori sospensioni dei servizi previsti per il pomeriggio e la serata.

Incendio doloso nella comunità di recupero per tossicodipendenti, morto frate di 78 anni

Ore 9,00, riaperta l'A7. È stata riaperta questa mattina l'autostrada A7 Genova - Milano, rimasta chiusa ieri a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico è tornato regolare in carreggiata nord alle 6.30 e in sud verso Genova alle 7. «Intorno alle 3 della scorsa notte l'ultimo mezzo ha lasciato l'autostrada. Dal tardo pomeriggio erano rimasti circa 50 tir e 13 auto che un poco alla volta venivano fatti uscire», dice l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Tutte le persone rimaste sui mezzi sono state assistite con coperte, cibo e bevande calde dalla protezione civile.

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA