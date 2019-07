​Meteo, da stasera allerta temporali: rischio grandine e fulmini. L'esperto: «Atteso fronte estremo»

Africa e fredda da Nord. A rivelare cosa accadrà nei prossimi giorni sono le immagini del satellite Meteosat, dall’alto del suo Occhio a 36.000 km d’altezza da cui nulla sfugge, ci mostrano uno scenario tanto interessante quanto inquietante: mentre l’anticiclone sub-tropicale sahariano spinge addirittura con violenza masse d’aria letteralmente roventi dall’Africa verso il Mediterraneo, poco più ad ovest si scorgono quelle nubi a forma di ciottoli, così carine, a vedersi, ma dai tanto pericolosi effetti, rappresentando di fatto l’incombente aria fredda pronta a demolire appunto l’ultimo mostro africano della stagione. Un fronte temporalesco avanza già sulla Francia preannunciando anche in Italia eventi estremi, con grandine di grosse dimensioni, bombe d'acqua e trombe d'aria improvvise. Queste le previsioni degli esperti de ilmeteo.it. Aria calda dall'e fredda da Nord. A rivelare cosa accadrà nei prossimi giorni sono le immagini del satellite Meteosat, dall’alto del suo Occhio a 36.000 km d’altezza da cui nulla sfugge, ci mostrano uno scenario tanto interessante quanto inquietante: mentre l’anticiclone sub-tropicale sahariano spinge addirittura con violenza masse d’aria letteralmente roventi dall’Africa verso il Mediterraneo, poco più ad ovest si scorgono quelle nubi a forma di ciottoli, così carine, a vedersi, ma dai tanto pericolosi effetti, rappresentando di fatto l’incombente aria fredda pronta a demolire appunto l’ultimo mostro africano della stagione. Un fronte temporalesco avanza già sulla Francia preannunciando anche in Italia eventi estremi, con grandine di grosse dimensioni, bombe d'acqua e trombe d'aria improvvise. Queste le previsioni degli esperti de ilmeteo.it.

I primi temporali sono previsti in giornata. Dopo la nuova ondata di caldo sta per arrivare sulla Liguria una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali anche forti, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso abbassamento delle temperature. Lo annuncia Arpal che ha emanato una allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria a partire da domani alle 18. L'allerta è destinata a proseguire dalla mezzanotte di domenica ma ulteriori valutazioni su tempistiche e modalità dei fenomeni verranno effettuate domani mattina.

🔔#allertaARANCIONE, #26luglio, in Prov. Autonoma di Bolzano. #allertaGIALLA in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Prov. Autonoma di Trento, Veneto. Visita i siti web regionali per i dettagli sulle allerte meteo-idro. Qui il bollettino nazionale👉https://t.co/WQ5TwiJDto pic.twitter.com/SvhCa26JUZ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 25, 2019

L'allerta Arancione, per ora, riguarda la sola regione del Trentino Alto Adige, mentre quella Gialla invece, riguarda il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.



Nel corso della giornata di sabato 27 luglio il tempo peggiorerà sull’arco alpino e quindi anche in pianura al nord-ovest, con piogge e temporali forti con grandinate anche intense, locali nubifragi e violente raffiche di vento; c'è anche il rischio di isolate trombe d’aria (o marine sulle coste), anche se si tratta fortunatamente di fenomeni piuttosto rari. Il maltempo entro la serata investirà tutti i settori della Pianura Padana, nonché la Liguria e la Toscana centro-settentrionale. Precipitazioni diffuse in serata e nottata su tutto il nord (abbondanti su Piemonte occidentale) e sulla Toscana centro-settentrionale.



Domenica 28 il ciclone atlantico scivolerà progressivamente verso sud, per raggiungere poi nel corso di lunedì 29 i Balcani. Sin dalle prime ore della giornata festiva avremo un diffuso maltempo su tutto il centro-nord (coinvolte anche Roma e Firenze), fino alla Campania (coinvolta Napoli) e alla Sardegna, con forti temporali, grandinate, impetuose e improvvise raffiche di vento, con piogge che potranno anche risultare abbondanti e provocare degli allagamenti. I fenomeni più abbondanti si concentreranno su Piemonte, Lombardia, Triveneto, Levante Ligure e Toscana centro-settentrionale.



Il resto del Sud e la Sicilia continueranno invece per tutto il fine settimana a godere di sole e valori termici estivi. Per quanto riguarda le temperature avremo un vero e proprio crollo al Centro-Nord (fino a 15°C in meno), il quale contribuirà a togliere la sensazione di afa e a riportare quindi un po' di refrigerio. Da lunedì 29 un nuovo aumento della pressione (con contributo questa volta più atlantico che africano) porterà ad un graduale miglioramento del tempo a partire dalle regioni occidentali del Paese.

Ma l'ondata vera e propria su mezza Penisola arriverà domenica.