Meteo, Epifania all'insegna del maltempo: piogge forti e vento, ma temperature sopra la media

Prima settimana del nuovo anno con cielo irregolarmente nuvoloso e con lieve instabilità sull'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a venerdì 5 il tempo sarà perlopiù asciutto e prevalentemente soleggiato. Le precipitazioni saranno piuttosto scarse e interesseranno i settori tirrenici centro-meridionali, ma si tratterà di fenomeni in genere di debole intensità; qualche nevicata sui settori alpini più settentrionali, sopra i 900/1000 metri. Venti forti di Maestrale e Ponente, con mar Tirreno spesso agitato. Temperature sopra la media di 6/7° al Sud, dove il clima localmente risulterà quasi primaverile.



Dal 6 gennaio il tempo cambierà. Un vortice ciclonico nordatlantico raggiungerà la Penisola iberica, da qui venti di Scirocco trasporteranno un fronte perturbato sull'Italia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che dall'Epifania le temperature subiranno un rapido aumento, proprio a causa dei venti meridionali. La neve tornerà sulle Alpi, sopra i 1000 metri, sulle Prealpi a quote un pò più elevate. Piogge su Piemonte, Lombardia, pianure settentrionali, localmente anche moderate o forti.



Domenica 7 maltempo al Nord e via via verso la Toscana, ma aumento della nuvolosità anche sul resto del Paese. Rischio di nubifragi su Piemonte e Liguria. I venti di Scirocco manterranno le temperature sopra la media del periodo di qualche grado.

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 11:57

