Meteo, a Ferragosto Italia divisa in due: tra caldo africano e piogge torrenziali

Ferragosto spaccato a metà tra il ritorno del caldo africano e piogge. Nella giornata di lunedì 15 agosto, l'Italia sarà divisa con una perturbazione a tratti temporalesca da una parte e una nuova avanzata del caldo anticiclone africano dall'altra.

Nella giornata di domani si formerà una poderosa depressione sul Nord Europa sospinta e alimentata da correnti più fresche ed instabili di origine atlantica. Si tratta in sostanza della prima perturbazione dopo mesi che muoverà il suo baricentro verso Sud arrivando ad impattare anche su parte del nostro Paese. Questo si tradurrà in una depressione temporalesca nelle regioni del Nord e del Centro dove si potranno registrare anche eventi estremi come grandinate e alluvioni. Le precipitazioni interesseranno l'arco alpino, in estensione poi, ma a carattere sparso e irregolare, anche alle pianure della Lombardia e localmente su quelle del Veneto in serata. Entro la serata qualche rovescio molto potrebbe raggiungere anche la Toscana e il Lazio e l'Umbria.

Nel frattempo l'anticiclone africano si espanderà sempre più sul bacino del Mediterraneo, supportato da masse d'aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Questo comporterà un aumento delle temperature al Sud, dove si sfioreranno anche i 40 gradi e il meteo sarà caratterizzato da una maggiore stabilità.