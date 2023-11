Meteo, arriva il freddo: neve, piogge e gelate sull'Italia. Calano le temperature: gli scenari da Nord a Sud

Il freddo è arrivato. Una nuova fase di maltempo è attesa sull'Italia. Intorno a metà della settimana ci sarà un secondo afflusso freddo che potrà portare qualche valore mattutino negativo anche nelle basse valli del Centro e in quelle appenniniche.

Incipit nella giornata di lunedì quando nubi e qualche pioggia interesseranno l'area tirrenica. Però solo tra martedì e mercoledì il vortice riuscirà ad organizzarsi meglio e a portare fenomeni di una certa importanza che potranno risultare anche forti e a carattere temporalesco. Dove? Sembra che debbano restare confinati alle regioni centro meridionali mentre il Nord ne sarà solo lambito a causa dell'ingresso delle correnti fredde di Bora che potranno addossare nubi essenzialmente sull'Emilia Romagna, in particolare a ridosso dell'Appennino.

Arriva la neve

Secondo quanto riporta 3bmeteo, le temperature saranno in diminuzione, abbastanza da garantire l'arrivo della neve anche in Appennino e i venti risulteranno forti a rotazione ciclonica con Bora intensa sul Triestino.

Domenica 19 novembre:

Nord: Soffiano venti di Libeccio pertanto se il bel tempo sarà prevalente il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Piovaschi sui confini.

Centro: In questa giornata una maggior nuvolosità interesserà la Toscana settentrionale, altrove il cielo si presenterà in prevalenza sereno.

Sud: Alta pressione e così la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con un cielo sereno per tutto il giorno. Venti da nord.

Lunedì 20 novembre:

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto o molto nuvoloso, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Venti variabili.

Centro: Venti più umidi coprono il cielo su Toscana, Umbria e Lazio anche con occasionali piovaschi intermittenti. Nubi sparse altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo coperto in Campania e poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni, sereno in Sicilia.

Martedì 21 novembre:

Nord: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Attese nevicate sui confini.

Centro: Una circolazione depressionaria interessa le regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo instabile e precipitazioni diffuse.

Sud: Tempo in peggioramento sulla Campania con rovesci, piovaschi in Basilicata e sul Gargano, cielo molto nuvoloso sul resto delle regioni.