Meteo, gelate in pianura e temporali in arrivo in vista di dicembre. La mappa Mappa

Prime gelate in pianura al Nord, grazie all'alta pressione che ha favorito l'ingresso di venti di bora e tramontana. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa però che l'alta pressione avrà vita breve in quanto già da domani giungerà sull'Italia una perturbazione atlantica che tra l'altro minerà il tempo su alcune regioni anche nel weekend. Se oggi non si prevedono particolari piogge, domani peggiorerà su Piemonte e Liguria occidentali, poi dal Lazio verso la Toscana e infine sulla Sicilia.



La perturbazione richiamerà venti più miti meridionali che faranno aumentare le temperature soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord i venti settentrionali manterranno ancora i valori termici molto bassi, tant'è che quella di domani per il Nord risulterà la giornata più fredda di novembre.



«Nel corso del weekend il maltempo si concentrerà al Sud - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it - in particolar modo sulla Sicilia, sulla Calabria ionica e sul Salento con piogge, temporali e possibili locali nubifragi. Domenica poi un nuovo peggioramento raggiungerà il Nordovest con altre precipitazioni, ma di modesta entità».

Giovedì 29 Novembre 2018, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 13:49

