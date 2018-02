Meteo, ondata di gelo siberiano sull'Italia: arriva il Burian

Finesettimana all'insegna del gelo secondo IlMeteo.it che annuncia che in questi giorni un nucleo gelido di aria freddissima dalla Siberia si sta incamminando verso l'Europa: attorno al 25 febbraio raggiungerà l'Italia con l'ingresso del Burian, conseguenza di un insolito riscaldamento della stratosfera, la fascia di atmosfera che va dai 12 ai 50 km di altezza.Il freddo vento siberiano spazzerà l'Italia portando giornate di ghiaccio su molte regioni settentrionali. Le temperature potranno rimanere sotto lo zero anche di giorno e raggiungere i -10/-12° di notte sulla Pianura padana. «Successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l'aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito - La situazione è in continua evoluzione».L'etimogia del vocabolo italiano Buriana, a indicare un improvviso e rapido temporale, con uso anche metaforico, riporta al latino e al greco (Borea e Boreas, personaggio mitologico e vento del nord, tramontana) con influenze anche dal turco e dallo slavo orientale Buran. Il primo e mai effettivamente utilizzato space shuttle sovietico degli anni Ottanta venne battezzato Buran.