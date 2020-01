Meteo, l'inverno fatica a decollare ma dal 20 gennaio potrebbe arrivare la neve: ecco cosa cambia

Meteo, le previsioni del weekend: ancora alta pressione, sole ovunque e nebbia al Nord

, ma laancora non sembra arrivare. Uninsolito, per ora, quello del, che è partito tardi, visto che fino a poche settimane fa le temperature erano sopra la media, e che non sembra decollare. Secondo gli esperti però non dovrebbe mancare molto all'arrivo del clou della stagione e della neve.LEGGI ANCHEIl bel tempo continua a restare sulla Penisola a causa dell'anticiclone che sta facendo registrare anomalie climatiche non solo in Italia ma in tutta Europa. Come riporta ilmeteo.it, però, sarebbe in arrivo un vortice polare, ovvero un vortice di aria fredda che arriverebbe direttamente dal Polo Nord e andrebbe ad interessare tutta l'Europa. Potrebbe esserci, quindi un brusco abbassamento delle temperature e presenza di precipitazioni che potrebbero essere anche a carattere nevoso.L'atteso (o meno) vortice dovrebbe arrivare intorno al 20 gennaio, quando la condizione climatica subirà un brusco cambiamento, ma, specificano i metereologi, che si tratta di previsioni troppo a lunga data per poter essere certe e definitive, quindi si attendono aggiornamenti.