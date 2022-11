Sarà un weekend all'insegna del maltempo che segnerà "la fine dell'estate infinita". Un ciclone sta attraversando l’Italia dalla Liguria alla Calabria: il minimo di bassa pressione attualmente posizionato davanti a Genova si spostera in 48 ore verso le regioni ioniche. Sono attese burrasche forti dalla Liguria alla Sardegna, poi verso il meridione. Il vento sarà associato a un brusco calo delle temperature. Neve in montagna, acqua alta a Venezia e piogge intense.

Caldo addio, arriva il ciclone con pioggia e raffiche di vento: allerta in tutta Italia

Maltempo, fermi gli aliscafi per Procida e Ischia

Il forte vento di scirocco che soffia da alcune ore nel golfo di Napoli sta rendendo difficoltosi i collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Attualmente risultano infatte cancellate numerose corse effettuate con i mezzi veloci da e per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Marina Grande delle due isole che restano perciò collegate con quelle operate dalle navi traghetto, da e per i porti di Pozzuoli e Porta di Massa. A Forio, a causa del maltempo, questa mattina poco dopo le 8 da un palazzo di corso Francesco Regine si è staccato un grosso pezzo di intonaco caduto sulla strada senza però provocare danni a persone o cose.

Allerta allagamenti in Friuli

Piogge molto intense sulla pianura orientale e sulle Prealpi Giulie, raffiche di vento forte sulla costa e alcuni allagamenti con chiusura di sottopassi. Sono gli effetti, per ora blandi, della perturbazione che da mezzanotte sta attraversando il Friuli Venezia Giulia e che ha determinato una allerta arancione diramata su gran parte della regione per tutta la giornata. Come informa Protezione civile Fvg, gli accumuli di pioggia nella notte hanno raggiunto i 60 millimetri e le raffiche di scirocco hanno toccato, in alcune località, i 70 chilometri orari. Allagamenti di scantinati sono stati segnalati nella provincia di Udine a Pasian di Prato, Gonars, Bagnaria Arsa, San Giorgio di Nogaro, Visco, Palmanova e nella zona di confine con San Michele al Tagliamento (Venezia). I principali corsi d'acqua sono tutti sotto il livello di guardia. Nella zona costiera, a Grado questa mattina la marea ha raggiunto il livello di 1,26 metri, in aumento; a Trieste 2,60 metri, in aumento. Al Villaggio del Pescatore sono state posizionate le paratie anti mareggiate. Stesso fenomeno di deboli mareggiate si sta verificando a Lignano Sabbiadoro (Udine) e per questo anche su quel litorale sono state sistemate analoghe paratie.

Allerta meteo arancione e gialla, ecco dove

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la oggi allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. Allerta gialla invece nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e su settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.

Rischio nubifragi su Lazio e Campania

Le regioni settentrionali saranno le prime ad essere colpite, insieme al versante tirrenico e alla Sardegna. Sono attese nevicate fino ai 1400-1500 metri sulle Alpi e piogge intense verso il Triveneto. Sulle regioni tirreniche, fino alla Campania, insisterà il rischio nubifragi a causa della temperatura calda del mare: in altre parole la perturbazione sara intensa e trovera anche tanta energia sulle acque ’bollenti per il periodò del Mediterraneo.

Gia nel corso del pomeriggio del 4 novembre avremo piogge e vento anche sul meridione con un graduale calo termico. Anche su queste zone sono previsti dei temporali forti, localmente non si escludono nubifragi in particolare lungo la linea costiera tirrenica.

Meteo nel weekend 5 e 6 novembre crollo termico

Durante il weekend il ciclone si isolera gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione portera maltempo al Sud e sul medio versante adriatico. Ci sara un crollo di 10 gradi delle massime anche su queste zone: lo scorso 30 ottobre avevamo l’Estate infinita con 27 C al Nord e oltre i 32 C al Sud; il 6 novembre, dopo soli 7 giorni, le minime del Nord sfioreranno lo zero e le massime del Sud saranno tipiche di inizio dicembre.

Maltempo Roma, nubifragio a Ostia: strade allagate. Allerta meteo in tutto il Lazio

Neve in Valtellina e Valchiavenna

La Valtellina e la Valchiavenna sono investite, dalla notte scorsa, da un'ondata di maltempo con nevicate a partire dalle quote superiori ai 1.500 metri e pioggia nelle valli. Su tutto il territorio della Provincia di Sondrio le temperature sono crollate. La Polstrada segnala la chiusura di diversi passi alpini, altri sono transitabili solo dopo aver montato le catene.