Meteo, in Italia un assaggio di primavera: «Sole e temperature sopra la media»

Le previsioni meteo dei prossimi giorni vedono un assaggio di primavera in quasi tutta Italia, grazie all'anticiclone africano. Secondo quanto scrivono gli esperti de ilMeteo.it, un clima primaverile avvolge tutto il Paese con temperature sopra la media del periodo e termometro oltre i 20 gradi anche al Nord, in Trentino, in Toscana e sulle isole maggiori. Ma nel weekend qualcosa potrebbe cambiare.

Nella giornata di domani venerdì 26 febbraio al Nord la giornata sarà caratterizzata da isolate foschie o nebbie mattutine sulla Pianura Padana; sole prevalente altrove. Al Centro l'alta pressione domina incontrastata, a garanzia di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato dappertutto; possibili nebbie o foschie sulle coste tirreniche. Al Sud invece la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni; clima mite di giorno. Venti dai quadranti settentrionali.

Sabato 27 febbraio invece al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso o con nubi basse in pianura. Rischio nebbie in pianura. Al Centro potrebbero esserci foschie o nebbie mattutine sulle coste tirreniche, per il resto avremo nubi sparse sull'alta Toscana e cielo sereno altrove. Per quanto riguarda invece il Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e il cielo si presenterà poco nuvoloso o con nubi sparse sulle coste tirreniche della Sicilia e sulla Campania.

Infine domenica 28 febbraio: al Nord il cielo si presenterà con nubi sparse sul Nordovest, poco nuvoloso in Liguria e sereno sul resto delle regioni. Clima meno mite su tutte le regioni. Bel tempo nelle regioni del centro, con il cielo che si presenterà con nubi sparse sulle coste laziali, altrove sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Infine al Sud la giornata di domenica trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 9 e 17 gradi.

