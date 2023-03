Meteo Italia, arrivano piogge e vento freddo: ecco dove. Allerta gialla in 7 regioni

Dimenticate il sole quasi estivo di questi giorni, torna il maltempo. Sono in arrivo venti forti fino a burrasca che colpiranno in particolare la Sardegna e le regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso meteo prevede dalle prime ore di domani, martedì 14 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna e da quelli sud-occidentali sulle Marche e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

Meteo, allerta gialla

Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna. Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani, martedì 14 marzo, è stata valutata allerta gialla in Umbria, su ampi settori dell'Abruzzo e su parte di Calabria, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata.

Come scrivono gli esperti di 3bmeteo, la perturbazione si estenderà dai Pirenei alle Alpi prima di fare il suo ingresso sull'Italia. Oltre al vento questo significa che tornerà la pioggia, anche sulle regioni settentrionali. È un fronte piuttosto intenso che prenderà energia dai forti contrasti termici tra la massa di aria fredda che giungerà dal nord Atlantico e quella calda e umida sub tropicale che sta risalendo dal Marocco ma sarà piuttosto veloce quindi anche se porterà fenomeni localmente intensi, come detto anche al Nord, non saranno fenomeni duraturi ma è già tanto che si sblocchi una situazione ormai divenuta critica.

Piogge e temporali interesseranno naturalmente anche il Centro e parte del Sud attraversando quasi tutta l'Italia, solo la Sardegna e parte della Sicilia resteranno ai margini. L'evoluzione si dividerà in due fasi, quella più spiccatamente perturbata della prossima notte e della giornata di martedì e quella più fredda di mercoledì quando correnti artiche al seguito del fronte scivoleranno lungo la Penisola alimentando ancora dell'instabilità lungo le regioni adriatiche e portando un calo delle temperature. Il tutto sarà condito da una forte ventilazione che potrà avere picchi di raffica fino a 100km/h.

Martedì

Nord, residui rovesci e temporali anche forti nelle prime ore della mattinata tra Piemonte e Liguria orientale in attenuazione. Rovesci e temporali anche forti tra Lombardia e Triveneto, più isolati sull'Emilia Romagna in attenuazione entro il pomeriggio su medio alta Lombardia, Trentino e alto Veneto, in serata ancora rovesci anche temporaleschi tra basso Veneto, Emilia Romagna e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1300/1500m. Centro, rovesci e temporali sulla Toscana in rapida estensione entro il pomeriggio/sera anche al resto delle regioni, dal pomeriggio subentrerà qualche schiarita sulla Toscana. Sud, nubi in aumento in Campania con piogge dal pomeriggio e qualche temporale verso sera. Entro sera peggiora anche su Calabria e Sicilia con qualche isolato piovasco. Maggiore variabilità con fenomeni sporadici lungo l'Adriatico. Temperature in calo sulle regioni centrali tirreniche, Lombardia e Triveneto, stabili o in live aumento altrove ancora leggermente superiori alla media, specie al Sud. Venti forti sud occidentali o di scirocco in rotazione da ovest entro sera. Mari molto mossi o agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

Mercoledì

Impulso freddo in transito lungo l'Adriatico con rovesci, temporali e neve in Appennino - scrive ancora 3bmeteo - fino a quote medie, instabile anche al Sud con piogge, temporali e neve in Appennino fino a quote medie. Ampie schiarite al Nord, Sardegna e regioni tirreniche. Temperature in diminuzione anche sensibile lungo l'Adriatico. Venti forti settentrionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate lungo le zone esposte. A seguire torna l'anticiclone sub tropicale ma nel weekend possibili novità.