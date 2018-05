Meteo, l'arrivo del ciclone islandese porterà al crollo delle temperature

«Giorni d'attesa per l'arrivo del ciclone islandese che entro domenica sera si tufferà sul mar Ligure richiamando intensi venti di Libeccio e temporali forti». È quanto avverte il sito ilMeteo.it riferendo che «sia oggi che domani l'Italia sarà interessata da temporali, a Roma, Rieti, Perugia, Terni, poi Torino e Milano. Altri temporali anche nel corso del weekend, ma da domenica l'aria fredda contenuta nel ciclone islandese con quasi -30°C a 5.000 metri si riverserà, seppur mitigata, anche al suolo, accompagnata dalle precipitazioni».



Informa ilMeteo: «Il crollo termico sarà cospicuo per alcune città, in primis Torino dai 23°C di sabato raggiungerà i 15°di domenica, risultando la città di pianura più fresca d'Italia. Venezia dai 26° raggiungerà 18° lunedì, Bologna partirà con 26° sabato per finire con 20° lunedì. Antonio Sanò, direttore e fondatore del Meteo.it, avvisa che »se nel corso del weekend al Centro e al Sud le temperature non subiranno grossi scossoni, lo faranno invece la prossima settimana con valori sotto i 20° su molte regioni e città, come a Roma, Napoli, Catanzaro e Palermo che scenderanno a 18-19° circa

Giovedì 10 Maggio 2018, 11:57

