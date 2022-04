Meteo, le previsioni: arriva il maltempo su quasi tutta l'Italia

Meteo, le previsioni per l'Italia dei prossimi giorni: dopo la tregua pasquale, arriva il maltempo su gran parte della Penisola. Già tra oggi e domani si formeranno i primi addensamenti, con la pioggia che perdurerà da giovedì fino al prossimo weekend.

Meteo, le previsioni per martedì 19 aprile

Nord Italia Variabilità su Friuli VG e Liguria con nuvolosità a tratti compatta, scarsa probabilità di piogge. Sole altrove. Peggiora la sera sulle Alpi occidentali. Temperature in leggera ripresa, massime tra 17 e 22.

Centro Italia Tempo stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi, qualche nube in più in Appennino. Più sole lungo le coste adriatiche. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Sud Italia Tempo buono e asciutto con cielo parzialmente nuvoloso quasi ovunque. Temperature in leggera ripresa, massime tra 15 e 20.

Meteo, le previsioni per mercoledì 20 aprile

Nord Italia Piogge sparse su Piemonte e Liguria. Asciutto, ma con molte nubi sul resto del settore; ampie schiarite al Nordest. Temperature in calo, massime tra 10 e 15.

Centro Italia Peggiora dalla Sardegna con piogge diffuse. Altrove nubi sparse alternate a schiarite; nuvolosità più compatta tra Emilia e Toscana. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Sud Italia Tempo stabile e asciutto, cielo poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio specie tra Sicilia e Campania. Temperature stabili, massime tra 19 e 23.

Meteo, le previsioni per giovedì 21 aprile

Nord Italia Maltempo con piogge e rovesci diffusi, in movimento da ovest verso est. Nevicate oltre i 1400m. Temperature in calo, massime tra 11 e 16.

Centro Italia Instabile con piogge diffuse da ovest verso est; entro sera ulteriore peggioramento con possibili temporali su Sardegna e Lazio. Temperature in calo, massime tra 14 e 19.

Sud Italia Peggiora con piogge sparse e intermittenti. Precipitazioni più diffuse dalla sera, specie sulla Campania con possibili fenomeni temporaleschi. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.

Meteo, le previsioni per venerdì 22 aprile

Nord Italia Tempo instabile con piogge diffuse fino al mattino; poi rapido miglioramento a partire dal Nordovest. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Centro Italia Forte maltempo sulle Adriatiche con piogge e temporali tra mattino e pomeriggio. Più asciutto su Tirreniche e Sardegna con precipitazioni sparse e intermittenti. Neve in Appenino oltre i 1800m. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Sud Italia Instabile con piogge sparse, a tratti anche intense specie in Campania. Temperature in calo, massime tra 14 e 19.

Meteo, le previsioni per sabato 23 aprile

Nord Italia Al nord ovest: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, Coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Piogge di forte intensita' sulle Alpi occidentali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Sereno sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Meteo, le previsioni per domenica 24 aprile

Nord Italia Al nord ovest: Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est: Coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Piogge di forte intensita' sulle pianure toscane, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud Italia Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.