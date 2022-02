Meteo, le previsioni: tornano neve, pioggia e freddo per San Valentino

Freddo e neve in arrivo, anche a quote basse al Nord. L'inverno non è ancora finito e si appresta a tornare protagonista con il ciclone di San Valentino: è in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022, con pioggia e soprattutto neve che potrebbe imbiancare anche la Pianura Padana lunedì 14 febbraio.

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, la robusta cellula di alta pressione che negli ultimi giorni ha interessato l'Italia cede leggermente per l'arrivo di una perturbazione pilotata da correnti fredde di matrice artica che tenderà ad influenzare più direttamente la Francia e la Germania dove sono attese piogge e soprattutto nevicate fino a bassa quota.

L'Italia sarà solo lambita dal fronte che tuttavia riuscirà a portare pioggia e neve, per ora in minima quantità in attesa di un peggioramento più marcato e con fenomeni abbondanti a San Valentino. Le avvisaglie già da oggi sulla Liguria con le prime nubi poi entro venerdì anche sul resto del Nord e parte del Centro, infine nel corso del weekend qualche pioggia e qualche isolata nevicata in montagna interesserà ancora parte del centro e localmente anche il Sud. Calano anche le temperature. Atteso, infatti, anche un calo termico che sarà più significativo in quota grazie agli zeri termici che torneranno intorno ai 1500-2000m contro i 3500m raggiunti in questi giorni ed al Nord.

LE PREVISIONI

VENERDÌ 11 - Al nord generalmente nuvoloso su Liguria e Val Padana con qualche isolata e debole pioggia, più sparsa entro sera su Triveneto ed Emilia Romagna con neve sull'appennino emiliano fino a 1100m. Più sole sulle Alpi. Sul centro Italia ci saranno addensamenti e qualche isolata pioggia sulla Toscana con sporadiche nevicate sull'Appennino Tosco Emiliano entro sera fino 1100m la sera. Poche nubi altrove con tendenza a maggiori addensamenti serali. Al sud cieli sereni o poco nuvolosi con qualche foschia o nebbia al mattino nelle valli più interne. Temperature in lieve calo al nord e in Toscana, stabili altrove. Venti deboli meridionali con mari poco mossi.

SABATO 12 - Al nord addensamenti irregolari tra Piemonte ed Emilia Romagna con qualche nevicata sulle Alpi occidentali oltre i 500-700m, ampie aperture altrove. Sul centro Italia addensamenti e qualche isolata pioggia lungo l'Adriatico, sporadica su est Sardegna e Lazio. Maggiore variabilità altrove. Al meridione nubi e qualche isolata pioggia tra Molise, Puglia, Appennino campano e Basilicata, ampie aperture altrove. Temperature in ulteriore calo al nord specie nei valori minimi, in calo al centro, stabili altrove. Venti moderati a tratti forti al nord, deboli o moderati orientali altrove. Mari molto mossi nel bacino settentrionale, da poco mossi a mossi gli altri.

DOMENICA 13 - Al nord prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi salvo locali addensamenti su Romagna e Basso Piemonte ma senza fenomeni. Nubi in aumento a fine giornata a nordovest con piogge nella notte e nevicate fino a bassa quota. Centro che presenterà nuvolosità irregolare con qualche isolata pioggia tra bassa Toscana, Lazio, Umbria e interno Adriatico, occasionale in Sardegna. Piogge entro fine giornata sulla Toscana. Al sud, nuvolosità irregolare con qualche isolato fenomeno a carattere debole e discontinuo, specie tra interne campane e lato Adriatico. Temperature in calo anche al sud. Venti generalmente nord orientali, deboli con qualche rinforzo in Liguria. Mari ancora mossi nei bacini settentrionali, poco mossi o mossi gli altri.