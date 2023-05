Previsioni meteo: maggio con pioggia e temporali improvvisi, in arrivo nuove perturbazioni

Dopo un aprile più freddo del normale, ora ci aspetta un maggio in larga parte piovoso e fresco. Le previsioni meteo infatti dicono che sarà un mese ancora molto instabile caratterizzato dal maltempo.

La notizia è che la pioggia durerà altri dieci giorni. «La prima decade di maggio si è dimostrata particolarmente instabile se non perturbata sull'Italia, a causa della reiterata discesa di perturbazioni ora dal Nord Europa, ora dall'Atlantico - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - ne avremo ancora per diverso tempo: almeno fino al 20 maggio infatti il Mediterraneo centrale e l'Italia saranno infatti preda di nuove perturbazioni e vortici ciclonici a ripetizione, con la complicità della totale latitanza delle alte pressioni».

Ancora pioggia a maggio

In parole povere, avremo a che fare ancora numerose piogge e temporali su gran parte del Paese, talora anche di forte intensità.

«Questo non significa che pioverà ovunque ininterrottamente da mattina a sera - precisa l'esperto di 3bmeteo.com - ma che dovremo mettere in conto quasi quotidianamente l'acquazzone o il temporale improvviso, che potrà arrivare tra un'occhiata di sole e l'altra. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine».

🌡 #Temperature in calo nei prossimi giorni sull'#Italia, valori anche sotto la media del periodo entro il #weekend. Ecco tutti i dettagli #meteo per i prossimi giorni [MAPPE] ⬇https://t.co/6OGNtYTXH2 — 3B Meteo (@3BMeteo) May 10, 2023

Niente caldo, anzi temperature sotto la media

«Di conseguenza non farà mai particolarmente caldo, anzi le temperature potranno risultare spesso sotto le medie del periodo, in particolare al Centronord - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - le temperature massime infatti non dovrebbero quasi mai superare i 20-23°C, con qualche punta superiore giusto su Sicilia e Sardegna.

Aprile è stato un mese più freddo della norma, non accadeva da un anno

Le temperature di aprile a livello nazionale sono risultate sotto complessivamente di 0.57°C al di sotto della media trentennale 1990-2020 (dati Isac-Cnr). «Aprile 2023 rappresenta ormai un'eccezione rispetto a un trend di mesi consecutivi sopra la media termica; bisogna infatti risalire all'aprile del 2022 per riscontrare l'ultimo mese in cui eravamo sotto la media, ossia ben 12 mesi fa» - conclude Francesco Nucera di 3bmeteo.com