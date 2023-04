Maltempo diretta, bombe d'acqua su Roma, weekend sotto pioggia, neve e grandine nel Centro Sud. Allerta gialla in 7 Regioni, le previsioni

Primavera ancora in ritardo in molte zone del centro e sud Italia, a cominciare da Roma che si è svegliata sotto un nubifragio che ha causato molti disagi alla viabilità. Bombe d'acqua in alcuni quartieri con strade e piazze allagate. Due le perturbazioni attese in questo finesettimana che porteranno pioggie diffuse e anche neve sopra i 1.400 metri di quota.



Gli allerta meteo

E' arrivata un'ampia aria di bassa pressione sull'Europa centro-settentrionale e sull'area mediterranea che causerà un'intensificazione dell'instabilità al centro-sud, specie sulle aree tirreniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede per oggi sabato 15 aprile, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in particolar modo sui settori costieri.

Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti sempre per oggi è stata stabilita allerta gialla sul Lazio e su parte dei territori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.



Le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo oggi 15 aprile si attende Al Nord tempo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti dal pomeriggio su Alpi di confine, Prealpi e Liguria con possibili rovesci o locali temporali. Temperature in calo, massime tra 14 e 18. Al Centro: nuvoloso con piogge, rovesci e temporali in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, a tratti anche intensi. Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Al Sud nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, specie dal pomeriggio, anche forti sulle coste tirreniche. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20.



Domani

Per domani, domenica 16 aprile. Al Nord sono previsti addensamenti su Alpi di confine e dal pomeriggio anche su Liguria, Prealpi e Piemonte occidentale con locali piovaschi sparsi. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20.

Al Centro molto nuvoloso con piogge e locali temporali su Umbria e regioni adriatiche; maggiori schiarite sul settore tirrenico. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17. Al Sud: Spiccata instabilità con piogge, rovesci e temporali su regioni peninsulari, Sardegna centro-orientale e nord Sicilia. Temperature in calo, massime tra 15 e 20.