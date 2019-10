Meteo, auto travolte dal torrente: trovato morto uomo nel Siracusano. Scuole chiuse nel Catanese

Meteo, l'ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. L'uomo morto a causa del maltempo e il cui corpo è stato ritrovato stamani sulla statale 115 nel siracusano era un agente di polizia penitenziaria. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. Sedici persone sono state salvate dai vigili del fuoco. L'agente si trovava a bordo della sua auto, una Dacia Sandero, sulla strada statale 115 quando è stato travolto da un fiume di fango in contrada Stafenna, nel territorio di Noto (Siracusa).

Meteo, bomba d'acqua in Sicilia: treni fermi

​Meteo, scuole chiuse in Sicilia, nell'Alessandrino e in Toscana



#Maltempo, dalle ore 20 #25ottobre intervento per un forte nubifragio sulle province di #Ragusa e #Siracusa: a #Ispica (RG) in corso ricerche #vigilidelfuoco per due auto con persone a bordo che sarebbero state trascinate da un torrente in piena sulla SS115 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 ottobre 2019

Nuova allerta rossa: scuole chiuse a Catania. Scuole chiuse anche oggi in diversi Comuni siciliani per il perdurare dell'allerta meteo rossa, proclamata dalla Protezione civile regionale. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d'intesa con l'assessore comunale alla protezione civile Alessandro Porto, ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, per oggi la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici, mercati e cimiteri.

L'apertura della Fiera dei Morti nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena è stata rinviata a domani. Tra gli altri, anche il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, d'intesa con l'assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto lo stesso provvedimento di chiusura delle scuola. Intanto, continuano senza sosta le operazioni di rimozione di fango e detriti dalle strade provinciali dell'agrigentino.

#Maltempo #Sicilia ore 23.40 #25ottobre, in salvo le otto persone bloccate nelle due auto interessate dal nubifragio sulla SS115 a #Ispica (RG). Il recupero è stato effettuato dalle squadre dei #vigilidelfuoco. Proseguono gli interventi per allagamenti tra #Ragusa e #Siracusa — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 ottobre 2019

Ultimo aggiornamento: 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA