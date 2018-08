Meteo, colpo di scena: da martedì cambia tutto, cosa ci aspetta

Meteo: da SABATO 1 a DOMENICA 9 Settembre ULTIMO URLO AFRICANO, poi si SPALANCA la PORTA ATLANTICA » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Cyk1Egqde9 #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) August 25, 2018

Sabato 25 Agosto 2018, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 18:40

Dal meteo tropicale all'estate vera e propria? Il maltempo atteso su molte regioni nel corso dell'ultimo weekend di Agosto non decreterà la fine anticipata dell'Estate sul nostro Paese: l'alta pressione africana, già dalla giornata di martedì 28, si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime.Insomma, il caldo afoso che tanto ha fatto soffrire gli animi più sensibili è destinato a tornare, e potrebbe resistere fino al 4-5 Settembre circa: questo è quanto trapela dagli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo.Le temperature, tra la fine di Agosto e i primi giorni di Settembre, potranno facilmente superare i 32°C in molte località, con valori minimi che però potranno scendere al di sotto dei 20°C anche nelle grandi città, garantendo notti piuttosto fresche.L'espansione dell'anticiclone tuttavia potrebbe non essere così duratura e, sbirciando la tendenza a più lunga scadenza, notiamo come, dopo il 5 Settembre, le perturbazioni atlantiche potrebbero dirigersi nuovamente verso il nostro Paese, interessando dapprima il Nord e le regioni centrali, per poi colpire il Sud in seguito; ne conseguirebbe un nuovo, brusco, calo termico ch potrebbe, a quel punto davvero, decretare la rottura dell'estate.