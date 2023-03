Meteo, pioggia, neve e vento fino a venerdì da nord a sud: ecco le regioni più colpite. Le previsioni

Il ciclone mediterraneo persiste sull'Italia portando piogge diffuse, neve e vento forte fino a giovedì soprattutto nel Centro-Sud e in Romagna. Da venerdì la situazione dovrebbe diventare gradualmente più stabile. Ecco le previsioni di 3B meteo.

Le previsioni

Mercoledì 1 marzo. Al Nord primi fenomeni al mattino su Levante ligure, Emilia Romagna e coste venete, in risalita con il passare delle ore alla Val Padana ed entro sera fino a Prealpi e Alpi, specie occidentali, più frequenti comunque a sud del Po. In serata fenomeni in attenuazione in Liguria. Neve dai 200/500m sull'Appennino, 600/1000m sulle Alpi, ma in calo a tratti fino in pianura la sera sul Cuneese. Al Centro piogge e rovesci su Toscana, Umbria e Marche con neve dai 600/900m, ma fenomeni in attenuazione in giornata e tendenza a schiarite entro sera. Più soleggiato su Lazio e Abruzzo, salvo residui addensamenti fino al pomeriggio. Al Sud tendenza a schiarite in mattinata in estensione da sud verso nord, pur con gli ultimi piovaschi sulla Puglia centrale. Inizialmente soleggiato in Sicilia, ma entro sera peggiora da ovest con rovesci sul Trapanese. In Sardegna instabile con rovesci e temporali anche forti sul versante tirrenico. Neve dai 900/1000m. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica intorno al minimo sulle coste orientali sarde.

Giovedì 2 marzo. Giornata in prevalenza grigia con piogge sparse di debole intensità sulle pianure settentrionali. Neve in Emilia e sul Cuneese oltre i 600m. Instabilità diffusa, specie dal pomeriggio, su Sardegna, regioni tirreniche centro-meridionali, Molise e Gargano. Possibili fenomeni temporaleschi anche intensi su queste zone, attenzione. Nevicate oltre i 1200-1300m di quota. Schiarita in Liguria, sulla Sicilia e sul Salento. Temperature stabili al Centro-Nord con massime tra 7 e 13, in leggero calo al Sud, massime tra 12 e 16. Vento burrascoso a rotazione ciclonica sul Tirreno, forte di Grecale su Liguria e Toscana, di Scirocco su Lazio e Campania, di Maestrale sulla Sardegna, da Ovest sulla Sicilia.

Venerdì 3 marzo. Ampi spazi soleggiati al Nord, salvo annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Instabilità al Centro-Sud con rovesci sparsi e locali temporanee schiarite. Fenomeni più intensi su Abruzzo, Marche e Isole maggiori. Nevicate oltre i 1200-1500m in Appennino. Temperature in netto rialzo al Nord con picchi di 15°C, stabili o in leggero calo al Centro-Sud con massime comprese tra 9 e 14°C. Minimo depressionario posizionato sull'alto Tirreno ma in fase morente, vento forte di Grecale tra Liguria e Corsica, di Scirocco tra Lazio e Toscana, da Sud sulla Sicilia occidentale.

Allerta gialla nelle Marche