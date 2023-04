Meteo, a Pasqua farà più freddo che a Natale: temperature in picchiata (anche di 10 gradi) e temporali

A Pasqua farà più freddo che a Natale. Aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostro Paese attraverso la Porta della Bora con venti tesi da Nord-Est. Nei prossimi giorni le massime scenderanno ovunque anche di 5-10 gradi, mentre le minime potrebbero scivolare pericolosamente sottozero in Val Padana con il rischio di gelate tardive. Il fronte di aria artica si sta muovendo in queste ore alla volta dell'Europa meridionale e raggiungerà l'Italia con culmine tra le giornate di mercoledì e di giovedì. Ecco le previsione di 3B Meteo.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta: il freddo tardivo porterà piogge, venti e neve anche a quote basse. Ecco dove

METEO MERCOLEDÌ: Nord, nuvolosità irregolare sulla Liguria e la dorsale emiliana con qualche isolato piovasco o nevicata fino a quote collinari, più sole altrove con tendenza in serata a qualche episodica precipitazione sul Triveneto. Centro, ampie schiarite sulla Toscana, irregolarmente nuvoloso altrove con isolati piovaschi o neve in Appennino fino a quote collinari. Sud, instabile con piogge e rovesci, anche temporaleschi tra Sicilia e Calabria e neve sui rilievi. Fenomeni più sporadici altrove. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati settentrionali.

METEO GIOVEDÌ: Nord, variabile tra Nordovest ed Emilia occidentale con qualche isolato piovasco al mattino, nevoso fino a quote di bassa collina, più soleggiato altrove. Centro, ampie schiarite sulle regioni tirreniche, nubi sparse lungo l'Adriatico ma con bassa probabilità di fenomeni. Sud, variabilità con qualche isolato piovasco tra Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia nevoso in Appenino. Più sole altrove. Temperature in lieve rialzo ma ancora ovunque sotto media. Venti moderati settentrionali.

METEO VENERDÌ: iniziali condizioni di tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della copertura e a piogge e locali temporali tra il Nordovest e la Toscana, anche in questo caso con possibile neve fino a quote medio-basse. Temperature in lieve rialzo ma clima comunque freddo per il periodo. Previsione da confermare.

PASQUA E PASQUETTA Al momento la Pasqua sembra con temperature sotto la media e in prevalenza soleggiata; sara incerta solo al Sud con rovesci sparsi.