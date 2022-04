Meteo, previsioni Pasqua e Pasquetta: tanto caldo, poi cambia. Ecco che tempo farà

Le giornate iniziano a essere finalmente primaverili, ma in molti si chiedono che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Il clima più caldo è in arrivo in settimana grazie all'anticiclone africano, con punte di 25 e 26°C, ma non durerà. Secondo quanto riporta 3bmeteo, l'aumento delle temperature sarà sensibile anche nelle zone interne pianeggianti lontane dalla costa, ma fino a venerdì. Nel weekend di Pasqua la situazione cambierà.

Le temperature di oggi rientrano ancora nella media: fresco al mattino con massime tra i 20 e 21°C al Centro Nord e su parte del Sud. Da domani ulteriore aumento termico sulle regioni occidentali con massime fino a 23-24°C al Nordovest, Toscana, Lazio, Umbria. Giovedì ancora un aumento fino a 25°C sulla pianura piemontese e lombarda così come sulle zone interne della Toscana, in Umbria e localmente anche in Sardegna. Venerdì punte di 26°C potranno essere raggiunte in Piemonte, Toscana, interne della Sardegna, Umbria. In generale tutta l'Italia con la sola eccezione del medio Adriatico farà registrare temperature massime al di sopra della norma. Da sabato lieve calo e a Pasqua e Pasquetta calo termico più sensibile.

Il fronte freddo di matrice scandinava porterà anche piogge, temporali e probabilmente anche delle grandinate. Il transito della perturbazione dovrebbe avvenire a cavallo tra il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua quindi per Pasqua dovrebbe aver già abbandonato le regioni centro settentrionali portando instabilità solo sulle Isole Maggiori e l'estremo Sud. La Pasqua sarà parzialmente instabile al Sud e sulle Isole Maggiori con venti tesi di Grecale e temperature in diminuzione. La Pasquetta sarà per lo più soleggiata sulla Penisola anche se ventosa e abbastanza fredda, specie al Sud.