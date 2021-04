Meteo Pasqua e Pasquetta, la primavera può attendere: weekend tra temporali, sole e freddo

Meteo a Pasqua e Pasquetta, quali saranno le previsioni del tempo in vista di questa festività pasquale in zona rossa, la seconda consecutiva dopo il lockdown di un anno fa? Dopo che negli ultimi giorni sull'Italia ha regnato il sole, con una fase stabile e con tempo anche più che primaverile, nel weekend andrà diversamente, a causa dell'indebolimento della struttura anticiclonica.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, arriveranno correnti più fredde in discesa dal Nord Europa che gradualmente si faranno strada verso latitudini più meridionali, con un primo fronte che raggiungerà l'Italia nel corso di sabato a partire dalle regioni settentrionali ed adriatiche. La domenica di Pasqua scorrerà verso sud, smantellando l'anticiclone e trasferendo i suoi fenomeni alle regioni meridionali, con un generale calo delle temperature anche sensibile che accomunerà tutta Italia. Il tempo andrà però migliorando al Nord e su parte del Centro, in attesa di un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa che raggiungerà le Alpi nel corso di Pasquetta.

Meteo a Pasqua

Il fronte giunto sabato da nord scivolerà verso sud interessando ancora le regioni meridionali con fenomeni di instabilità, seppur in attenuazione nel corso della giornata. Attesi dunque piovaschi e qualche rovescio fino al mattino su Sardegna tirrenica e sud peninsulare, in estensione in giornata alla Sicilia, specie settentrionale. Spruzzate di neve sull'Appennino Meridionale dai 1200m, a quote superiori sui rilievi calabresi e della Sicilia. Ampie schiarite invece al Centro-Nord, salvo una residua variabilità al mattino sulle Alpi piemontesi occidentali. Tra pomeriggio e sera fenomeni in attenuazione al Sud peninsulare, salvo rovesci che insisteranno fino a sera su bassa Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in generale brusca diminuzione. Ventilazione tesa nordorientale.

Meteo a Pasquetta

La giornata comincerà all'insegna della stabilità con ampi spazi soleggiati sin dal mattino ad eccezione di Calabria meridionale e Sicilia dove insisterà una certa variabilità con qualche pioggia, in lenta attenuazione nel corso della giornata. Nel frattempo dal Nord Europa si avvicinerà un nuovo fronte freddo, responsabile di un peggioramento nel corso del pomeriggio a partire da Alpi e Liguria, con comparsa di fenomeni sparsi su alto Piemonte, alta Lombardia e Levante Ligure, in estensione entro fine giornata al resto delle Alpi e all'alta Toscana. Attesi fenomeni in rinforzo sul finire della giornata su buona parte delle pianure a nord del Po, anche temporaleschi. Quota neve sulle Alpi in calo anche sotto i 1000m in serata. Il fronte in arrivo al Nord aprirà probabilmente la strada ad un periodo freddo e instabile nei giorni successivi, per buona parte della settimana. Temperature in calo al Centro-Sud.