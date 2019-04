Meteo, Pasquetta con il cielo sereno solo per pochi: allerta vento forte e temporali

a Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo per vento e mare per la giornata di domani, Lunedì in Albis, sulla fascia costiera e sulle isole del Golfo. Si prevedono - si spiega - venti forti o molto forti sud-orientali con locali raffiche; mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. L'allerta riguarda, in particolare, le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento) dalle 8 alle 22 di domani.



La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e, in particolare, di monitorare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare. Si precisa che non vi sono condizioni tali da innescare fenomeni di dissesto idrogeologico da precipitazioni piovose, pertanto il codice colore per le sole piogge è verde. L'allerta meteo per vento, invece, non prevede codice colore.

Domenica 21 Aprile 2019, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 16:05

con il cielo sereno solo per pochi: allerta vento forte e. Tutta colpa di un vortice di bassa pressione proveniente dalla Penisola Iberica e diretto sul Nord Africa, dice il sito, che muove il suo baricentro in direzione della Sardegna. Le previsioni: l'alta pressione sarà costretta a spostarsi verso Est e verso l'area balcanica. Le correnti si orienteranno dai quadranti meridionali e forti venti di Scirocco colpiranno il nostro Paese mettendo per altro in sospensione sabbia dal deserto con conseguente cielo spesso lattiginoso. E Pasquetta sarà rovinata dalle nubi e dalla pioggia.: le regioni settentrionali, nel corso del pomeriggio di Pasquetta, potranno nel pomeriggio essere bagnate dalla pioggia, come il Piemonte, i monti della Liguria, l'Emilia, l'ovest Lombardia ed entro sera tutto resto del Nord. Al Centro qualche debole piovasco bagnerà molti settori dell'area Adriatica e la Toscana. Piogge sparse e isolati temporali si verificheranno dapprima sulla Sicilia centro orientale in movimento verso il resto delle regioni, con una flessione delle temperature.le aree tirreniche del Centro, come la bassa Toscana ed il Lazio, l'Umbria e a scendere verso il Sud sui settori occidentali della Sicilia, sulla Sardegna e sull'estremo Nord Est, specie sul Friuli Venezia Giulia.