Meteo, piove sabbia del Sahara fino a lunedì, poi ancora temporali. Ma da giovedì le cose cambiano

Domenica 15 Aprile 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 15:35

Cielo grigio e, a sprazzi, pioggia di sabbia su Roma e su resto dell'Italia centromeridionale: una domenica "velata" e a tratti bagnati con condizioni che si protrarrano fino a domani sera con le temperature segnalate in costante aumento fino a raggiungere le medie stagionali. Per i meteorologi le preciptazioni si sposteranno in giornata dela centrosud al nord, sempre in maniera irregolare e senza intensità particolari.A fare effetto sono le precipitazioni di sabbia che i venti innescati dalla bassa pressione sul Mediterraneo e sul nord Africa trasportano massicciamente su tutta la penisola. Il cielo resta così coperto e terra si stende una patina rossastra. Non è escluso, sulle Alpi, il fenomeno delle nevicate rose. Nei prossimi giorni, fino a mercoledì, temperature in netto rialzo, ma senza giornate di sole e con annunciate precipitazioni anche temporalesche.Il vero cambiamento, secondo gli esperti de ilmeteo.it, ci sarà da giovedì, quando il sole dovrebbe tornare a afre da padrone. Il weekend del 22 aprile sarà all'insegna del caldo, quello vero. Inattesa di sapere cosa accadrà per il 25 aprile.