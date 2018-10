Meteo, ancora maltempo: Ognissanti a rischio alluvioni. Ma nel weekend torna il sole

La treguadurerà poco: una nuova e intensa perturbazione è infatti pronta a colpire l'Italia, già da domani. La perturbazione atlantica, sospinta da venti occidentali e alimentata dal vento di scirocco, inizierà ad interessare Piemonte, Liguria e le isole maggiori, avvisa il team del sito IlMeteo.it, con tanto di weekend e ponte rovinati dal maltempo, in barba a chi sfrutterà questi giorni per fare una minivacanza.Nelle prime ore di, giorno di Ognissanti, nubifragi interesseranno il Nordovest e piogge via via più diffuse bagneranno tutte le regioni. Nelnubifragi ancora sull'arco alpino e prealpino del Triveneto e della Lombardia.un nuovo fronte perturbato, causerà un nuovo intenso peggioramento del tempo con maltempo dalla Sicilia verso le regioni centrali e quindi tutto il Nord.