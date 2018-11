«Sole soltanto al Sud», Italia spaccata in due ma da domenica arriva l'estate di San Martino

METEO: Italia ancora aggredita dal MALTEMPO. Rischio di altri NUBIFRAGI, queste le zone in PERICOLOhttps://t.co/e5DFPlplEw pic.twitter.com/9zQckkjNVH — IL METEO.it (@ilmeteoit) 6 novembre 2018

Martedì 6 Novembre 2018

Meteo, Italia spaccata in due: sole al Sud, maltempo al Centro-Nord. Lo rileva il team del sito ilMeteo.it, che avvisa che «un po' tutta la settimana in corso sarà caratterizzata dall'instabilità, con una raffica di fronti perturbati che interesseranno in particolare il Nord, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche, dove il tempo risulterà spesso piovoso».«​Andrà meglio invece sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con un ampio soleggiamento». «L'Italia risulta divisa in queste ore dal punto di vista meteorologico: il tempo sta migliorando sulle nostre regioni meridionali, mentre non è così al Nord e su parte del Centro», spiega ilMeteo.it.Antonio Sanò, direttore del sito ilMeteo.it, per quanto riguarda le temperature, comunica che «i valori continueranno ad essere sopra la media del periodo, su tutte le regioni. Di notte non andremo sotto i 13-15° mentre di giorno si salirà fino a circa 20°». Soltanto nel corso del prossimo fine settimana, a partire da domenica, potrebbe aprirsi una fase più stabile, la tradizionale Estate di San Martino.