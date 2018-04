Meteo, il caldo di Apollo all'apice della potenza: termometro fino a 30°

Domenica 22 Aprile 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 13:25

Apollo ha portato il caldo in tutta Europa ed è arrivato al culmine della sua portata. L'anticiclone europeo che contiene aria calda sta portando temperature estive su molte nazioni europee.Quest'aria - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - è di origine Nordafricana dato che Apollo proviene dal deserto del Sahara, e ha portato nei giorni scorsi 28° a Nord di Londra. Di fatto le temperature sono superiori di quasi 10° rispetto alla media del mese, e se in Europa si muore dal caldo l'Italia non è da meno. I valori termici diurni che si stanno registrando su molte località supereranno facilmente i 25-26, soprattutto sulla Pianura padana e fino a 30° sulle valli del Trentino Alto Adige, con un clima quindi tipicamente estivo.Entrando nello specifico, sono le regioni settentrionali e alcune zone del Sud a registrare le temperature più alte: 26-27° a Milano, Padova, Firenze, Trieste, Torino e Siracusa, qualche grado in meno a Bologna e Bari. Le temperature invece che si registrano sulle coste misurano 6/7°C in meno rispetto alle zone interne. Oggi, a Genova, Pescara, Venezia, Ancona e Bari si registreranno soltanto 20° circa.I valori termici poi torneranno ad aumentare da domani e almeno fino a giovedì 26 con cifre molto vicine ai 26-28° su molte città.