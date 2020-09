Meteo, da fine mese freddo e prime nevicate: ecco come cambierà il clima ad ottobre

Sebbene le temperature siano ancora piuttosto elevate la tendenza è quella verso l'autunno. Ma come sarà il mese di ottobre? La stabilità climatica e il caldo potrebbero presto volgere al termine e lasciare il posto a temperature decisamente più fredde e temporali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del modello americano (GFS), i movimenti barici cambieranno in modo repentino proprio a fine mese con una irruzione di aria decisamente più fredda di origine polare e che potrebbe estendersi fino ai primi giorni di ottobre. Sebbene non sia possibile avere previsioni certe per un periodo così a lungo raggio, è presumibile che nell'arco Alpino e Prealpino possano arrivare le prime nevicate, anche a quote basse. Altrove il clima sarà invece freddo e piovoso.

Le perturbazioni atlantiche e gli attacchi polari, alternati a risalite anticicloniche, saranno in grado di capovolgere improvvisamente la situazione. Il mese di ottobre però potrebbe portare a tutti gli effetti l'autunno nel nostro paese.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA