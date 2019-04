Meteo, arriva il caldo africano: «Si vola oltre i 25 gradi». Ecco quanto durerà

verso i 25 gradi con l'Anticiclone nordafricano che si è già affacciato sull'Italia: bel tempo e caldo ci faranno compagnia nei prossimi giorni, anche se non certo con temperature vicine ai 30 gradi (siamo pur sempre nel cuore dei mesi di aprile). Il team del sito ilMeteo.it afferma che rimarremo ancora interessati da qualche disturbo dal punto di vista meteo: i temporali ancora possibili sulle zone interne del Sud ed una moderata perturbazione in transito sul Nord Ovest e in parte sull'area tirrenica, conterranno il tentativo di risalita dei termometri almeno su queste aree. Altrove un po' di caldo comincerà già a farsi sentire.



LE PREVISIONI



Ma sarà soprattutto da giovedì quando, l'Anticiclone, riuscirà ad estendere la sua positiva e calda influenza su tutta l'Italia con temperature che cominceranno a volare ben oltre i 22-23°C su molte regioni. La fase più calda la vivremo proprio sul finire della settimana in particolare fra venerdì 19 e sabato 20 aprile quando, i valori massimi, potranno toccare punte prossime ai 24-25°C su molte città del Centro Nord come a Torino, Milano, Bolzano, Bologna e a scendere Firenze e Roma. Più contenuto l'aumento invece sul resto del Paese.

Meteo: APRILE, a fine mese SCOPPIERA' un CLIMA ESTIVO, fino a 30°C. Ecco perché la PREVISIONE è CONFERMATAhttps://t.co/kC9GatPCuy pic.twitter.com/sf7vASpQol — IL METEO.it (@ilmeteoit) 16 aprile 2019

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it comunica che anche la domenica di Pasqua, per ora, sembra rimanere in balia dell'alta pressione e dunque del caldo bel tempo anche se, nella seconda parte del giorno, cominceremo a vedere qualche nube in più sui versanti tirrenici dove si avrà una lieve attenuazione del caldo. Sono i segnali della presenza di un vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, il quale, potrebbe muovere il suo baricentro verso l'Italia portando qualche disturbo ed un possibile calo termico fra il giorno di Pasquetta ed il periodo successivo.

Martedì 16 Aprile 2019, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 13:21

