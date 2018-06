Meteo, temporali fino a venerdì, poi da domenica la fiammata africana: previsti 39° in Sicilia Le previsioni

Roma -nel corso del weekend la pressione tenderà ad aumentare, e avrà caratteristiche sub-tropicali. Il team decomunica che da domenica prossima le temperature saliranno costantemente al Centro-Nord toccando valori massimi di 33°C sul Veneto e il Trentino Alto Adige, 28-31°C in Lombardia come a Milano ed Emilia Romagna.Temperature via via più alte man mano che ci sposta verso Sud; Roma dai 30° di domenica salirà fino ai 32°c di lunedì; Taranto toccherà i 36°C sempre lunedì mentre la Sicilia, che sarà la regione più calda d'Italia, probabilmente batterà il record di caldo per il mese di Giugno con i 39°C previsti a Catenanuova (Enna).le temperature torneranno a diminuire a partire dal Nord e poi via via anche al Centro-Sud: «l'anticiclone africano subirà l'ennesimo scacco matto ad opera delle perturbazioni atlantica, mai così in forma come quest'anno»