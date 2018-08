Meteo, fiammata rovente: temperature fino a 35°C. Ma da venerdì rischio di eventi «estremi»

Meteo: FOCUS EVENTI STRAORDINARI tra Venerdì 31 e Sabato 1 Settembre. Vi SVELIAMO COSA CI PREOCCUPA di più » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/IsTOPuNX5z #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) August 29, 2018

Ancora una parentesi estiva, da Nord a Sud, grazie all'alta pressione africana, con temperature nuovamente elevate per il periodo. Ma da venerdì attenzione a temporali potenzialmente «pericolosi». Entro domani la colonnina di mercurio potrà tornare su valori decisamente alti, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, con punte di 34°C tra Bologna, Ferrara, Mantova, fino a 32°C a Milano e 31°C a Torino.A Firenze poi si potranno raggiungere addirittura i 35°C, anche afosi al mattino e in serata, mentre sulla Sardegna i termometri potranno superare i 32°C in molte località. Un po' meno caldo al Sud dove, salvo rare eccezioni, non si salirà al di sopra dei 31°C.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avvisa che questa fiammata rovente tuttavia avrà vita breve: a partire da venerdì 31 agosto un nuovo, intenso, vortice ciclonico piomberà sull'Italia portando una fase di acuto maltempo: l'aria fresca proveniente dal mare del Nord associata al transito perturbato porterà così un calo dei valori termici piuttosto importante su buona parte del Paese. Insomma, l'estate prova a fare la voce grossa, ma il cambio di stagione è sempre più vicino.Il cambiamento potrebbe però dar luogo a nubifragi e fenomeni temporaleschi potenzialmente pure pericolosi: i contrasti termici tra le infiltrazioni più fresche e il caldo di questi ultimi giorni daranno luogo a eventi talora estremi.