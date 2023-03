Meteo, le previsioni: domenica con temporali e rovesci, da lunedì torna anche la neve

Inizio di primavera con temperature gradevoli, ma domenica 26 marzo torna il maltempo con il transito di un fronte freddo sull'Italia, specie sulle regioni centro settentrionali rinvigorito da un ulteriore apporto di correnti fredde di matrice artica. In arrivo, dunque, rovesci e temporali sulle regioni del medio basso versante adriatico e del Sud con possibili grandinate e nevicate in Appennino fino a quote collinare, secondo le previsioni di 3B Meteo.

Perturbazione veloce

Da lunedì assisteremo a forti venti ed un ulteriore brusco calo delle temperature che porterà sotto la media diverse regioni fino alla mattinata di martedì 28, quando il tempo si rimetterà completamente. Domenica le zone più colpite dal maltempo saranno Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, alta Toscana e solo a fine giornata Umbria, Marche, Lazio, ma la perturbazione sarà piuttosto veloce perché accompagnata da venti forti, per questo motivo i fenomeni saranno brevi, ma non per questo non intensi. Tornerà anche la neve sulle Alpi.

Poi torna il caldo

I due giorni a seguire, 29 e 30 marzo, porteranno tempo stabile e soleggiato con un nuovo sensibile aumento delle temperature, tanto da far tornare sopra la media diverse regioni.