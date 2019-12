Meteo, il freddo polare ha le ore contate: ecco cosa succederà dal 31 dicembre

Meteo, le previsioni per Capodanno e fino alla Befana. Il freddo è arrivato. Dopo un inverno che sembrava non volesse arrivare mai i venti freddi hanno portato un abbassamento delle temperature che durerà fino alla fine del 2019. L'aria fredda proveniente dalla Russia ha portato il calo termico nelle regioni orientali e meridionali. Il freddo però sembra avere le ore contate.

Già dalla notte di San Silvestro, per poi arrivare a Capodanno, le temperature subiranno ancora una volta un piccolo aumento riportandosi sopra alla media stagionale. L'aria calda, unita a un robusto anticiclone di matrice sub-tropicale che, dall’Europa sud-occidentale, si espanderà fino all’Italia e al cuore del continente, porterà tra il 1 e il 4 gennaio un aumento delle temperature che si troveranno 4-8 gradi sopra la media.

La stabilità atmosferica frenerà le piogge, ma anche le nevicate, facendo tornare la nebbia soprattutto nelle regioni padane, come riporta il Meteo.it. Pensare che l'inverno sia ormai "passato" però sarebbe sbagliato, per gli esperti, che ricordano come negli ultimi anni la tendenza a violente ondate di freddo tra gennaio e febbraio sia sempre in aumento, come nel 2012 ma anche nel 2018.

#Meteo: INVERNO al CAPOLINEA con l'Alta Pressione GIGANTE? Possibili Colpi di Scena entro la BEFANA. Ecco perché #29dicembre https://t.co/nEGJ1Xt5pC pic.twitter.com/lkRBZproA8 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 29 dicembre 2019

