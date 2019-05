L'estate è lontana, sarà maltempo fino al weekend: «Piogge e freddo, ecco dove»

Meteo: TEMPERATURE, CROLLO TERMICO ormai imminente, scenderemo sotto i 10°C. Ecco QUANTO durerà il FREDDOhttps://t.co/LyzuzN5o4j pic.twitter.com/EEBkGacirI — IL METEO.it (@ilmeteoit) 2 maggio 2019

Giovedì 2 Maggio 2019, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 14:17

L'estate è ancora lontana: una nuova perturbazione sta infatti avanzando verso l'Italia dal Nord Europa, sospinta da un nucleo d'aria gelida, e si prepara ad influenzare negativamente il tempo già da oggi. Ma è solo il preludio di una nuova fase di maltempo, che prevede temporali e piogge e il cui graduale sviluppo si attiverà nelle prossime 48 ore, avverte il team del sito ilMeteo.it. La giornata di oggi è iniziata con un tempo tranquillo su tutto il Paese, ma col passare delle ore saranno evidenti i primi segnali di cambiamento, a iniziare dal Nord-Ovest dove si faranno strada le prime piogge (dalla Val d'Aosta a Piemonte e Lombardia).Nel corso del pomeriggio il tempo andrà ulteriormente peggiorando con le precipitazioni destinate ad assumere carattere di maggior intensità specie su alto Piemonte e fascia alpina e prealpina lombarda. Coinvolta da qualche piovasco la Liguria in particolar modo il settore di Ponente. La perturbazione insisterà in serata con rovesci temporaleschi più intensi sui settori centro settentrionali della Lombardia in trasferimento verso il Trentino Alto Adige, rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Piovaschi ancora possibili su gran parte della Liguria. Nelle zone raggiunte dal maltempo si avrà anche un moderato calo termico.Il meteo sarà decisamente più tranquillo invece sul resto d'Italia. Ma le successive 24 ore vedranno maltempo su molte regioni. «Venerdì mattina infatti - spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito - si alterneranno rovesci sparsi su gran parte del Nord con fenomeni più importanti sul levante ligure ed il Friuli Venezia Giulia. Peggiora il contesto meteorologico sull'Emilia Romagna e la Toscana settentrionale».«Nel contempo, un secondo fronte perturbato atlantico porterà un rapido peggioramento sulla Sicilia. In seguito, nel corso della serata, il brutto tempo insisterà su tutto il Nord e la Toscana ancora colpiti da rovesci anche temporaleschi. Al Sud, il brutto tempo, abbandonerà la Sicilia per trasferirsi invece sulle coste del Lazio, la Campania ma in particolare sulla Calabria e su molti tratti dell'area ionica». Il direttore inoltre annuncia per il weekend un forte peggioramento del tempo causato dalla formazione di un ciclone di origine polare.