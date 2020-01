Meteo, le previsioni del weekend: ancora alta pressione, sole ovunque e nebbia al Nord

, le previsioni del weekend del 12 gennaio: per altri 10 giorni l'alta pressione che dagli inizi del mese domina sull'Italia non avrà intenzione di cedere il posto al maltempo o ad una dinamicità atmosferica. Secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it, nel corso del weekend l'anticiclone si rafforzerà e sia sabato che domenica il tempo sarà prevalentemente asciutto, spesso soleggiato, ma anche con un cielo più coperto sulle regioni meridionali, tra l'altro con rare precipitazioni.Continueranno a formarsi le nebbie, soprattutto in Emilia e sulla Pianura Padana centrale e occidentale. La qualità dell'aria peggiorerà ulteriormente al Nord e sulle grandi città. Le temperature misureranno valori piacevoli di giorno dove ci sarà il sole, piuttosto freddi invece dove la nebbia sarà persistente.