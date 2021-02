Meteo previsioni: finesettimana all'insegna del caldo fino a 20 gradi, l'anticiclone africano porta la Primavera

Meteo, previsioni all'insegna del caldo per il finesettimana del 20 e 21 febbraio che in molte zone d'Italia vedrà un anticipo della primavera. Il che non significa necessariamente bel tempo nonostante il fatto che il campo di alta pressione che si è insediato sull'Europa centro-meridionale non tenderà a muoversi.

Come riporta 3Bmeteo.com, vi saranno instabilità a causa di infiltrazioni di aria umida che determineranno rovesci e nebbia su tratti della Val Padana e regioni dell'alto Tirreno. Da oggi cieli generalmente poco o al più parzialmente nuvolosi. Aria mite in afflusso dal Nord Africa all'interno della cupola anticiclonica, sospinta da correnti di Scirocco che soffieranno anche piuttosto tese sui bacini occidentali, sarà responsabile inoltre di un aumento delle temperature (fino a 20 gradi), destinate a portarsi su valori sempre più primaverili su molte aree anche dall'inizio della prossima settimana, interrompendo bruscamente la stagione invernale.

