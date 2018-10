Meteo, incubo freddo artico: sabato punte di 28 gradi, poi il crollo termico

Meteo PROSSIMA SETTIMANA: benvenuto Autunno quasi INVERNO, fino a 10°C in meno, prime gelate e anche la neve » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/OKQBlHvKGs #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 17 ottobre 2018

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 21:00

Addio temperature miti, arriva il freddo. Dopo un inizio di ottobre piuttosto mite, l'autunno sta per arrivare davvero. Unche somiglia quasi. Fino a sabato 20 le condizioni resteranno stabili, con temperature alte e addirittura punte di 28°. Ma a partire da domenica 21 lecominceranno ad abbassarsi e il maltempo a fare capolino sulla nostra penisola.Secondo le previsioni di, un, in avvicinamento all'Italia dall'Europa orientale è pronto infatti a fare il suo ingresso, a partire dai settori adriatici della Penisola. Dalla giornata di lunedì 22, conseguentemente all'irruzione fredda, un ciclone andrà approfondendosi nei pressi del Mar Ionio e sarà responsabile di un’intensa fase di maltempo in particolare al Sud, dove sono attesi forti temporali, in particolar modo tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si avvertirà un po' ovunque il drastico calo delle temperature, con il primo vero freddo pronto ad investire tutta la Penisola. Attese minime sotto i 10°C sulle Pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.