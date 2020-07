Meteo, in arrivo caldo africano: temperature fino a 40°

Le previsioni meteo segnalano caldo africano in arrivo sull'Italia. Nei prossimi giorni l’anticiclone sub-tropicale sembrerebbe volersi prendere una rivincita, infatti si appresta a riscaldare il clima italiano facendo schizzare le temperature fino a 40°C. Il team del IlMeteo.it avvisa che a partire da oggi l’aumento della pressione garantirà giornate prevalentemente soleggiate su gran parte d’Italia.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e i valori termici cominceranno a lievitare oltre i 30°C sulla Pianura Padana e sulle regioni tirreniche, ma non solo. Tra martedì e mercoledì anche se i temporali si faranno via via più frequenti sulle Alpi, le temperature continueranno a salire inesorabilmente. I termometri cominceranno a raggiungere i 34-36°C al Centro-Nord come a Torino, Milano, Mantova, Bologna, Verona, Firenze, Roma, e anche di più al Sud con 37-38°C in Puglia, in Sicilia e in Sardegna.

Tra giovedì e sabato giungerà una perturbazione fortemente temporalesca che dal Nord scenderà verso il Centro Italia; in questo contesto le temperature subiranno una temporanea diminuzione, continuerà invece a fare tanto caldo al Sud con punte di 40°C sulla Sicilia e sulla Sardegna.

